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Владимир Габулов: с начала 2000-х "Аланию" и ЦСКА действительно что-то связывает

Президент "Алании" Владимир Габулов рассказал о связи между клубом из Владикавказа и московским ЦСКА.
Фото: ФК "Алания"
Матч 1/16 финала Кубка России между "Аланией" и ЦСКА пройдет сегодня, 25 сентября. Начало — в 18:00 по московскому времени.

"С начала 2000-х между "Аланией" и ЦСКА действительно что-то связывает. Например, очень большое количество воспитанников осетинского футбола и вообще разных футболистов поиграло сразу в обеих командах. Думаю, эти клубы еще связал и дух соперничества с московским "Спартаком".

Тренер Валерий Газзаев поработал и в ЦСКА, и в "Алании", выигрывал титулы с обеими командами. Здесь стоит вспомнить одно из знаковых событий для Владикавказа. В 2007-м армейцы решили провести несколько домашних матчей в Северной Осетии, в том числе плей-офф Кубка УЕФА против "Маккаби". Матч закончился 0:0, но республиканский стадион был переполнен — больше 30 тысяч зрителей", — рассказал Габулов в беседе с Sport24.


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Теги: Габулов Алания ЦСКА Кубок России
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