Алексей Сутормин — о матче с "Енисеем": никакой недооценки соперника быть не может

Полузащитник "Зенита" Алексей Сутормин поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Кубка России с "Енисеем". Матч пройдет сегодня, 25 сентября. Начало — в 15:30 по московскому времени.

Фото: ФК "Зенит"