Алексей Сутормин — о матче с "Енисеем": никакой недооценки соперника быть не может
Полузащитник "Зенита" Алексей Сутормин поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Кубка России с "Енисеем". Матч пройдет сегодня, 25 сентября. Начало — в 15:30 по московскому времени.
Фото: ФК "Зенит"
"Никакой недооценки соперника быть не может. Идем от игры к игре, готовимся к каждому матчу. "Енисей" — наш следующий соперник, и мы намерены у него выиграть. Надеюсь, всё получится", — отметил в разговоре с "Известиями" Сутормин.
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