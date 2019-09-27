Бывший полузащитник "Спартака" Евгений Ловчев высказался об игре красно-белых в нынешнем сезоне.
"После матча с ЦСКА написал Кононову сообщение: "Вижу рождение новой команды". Но после этой игры в "Спартаке" все как отрубило. И сейчас, когда Олег после игр говорит, что команда создала много моментов, у меня возникает впечатление, что мы смотрим разные матчи.
Я не вижу в "Спартаке" ни-че-го. Николай Петрович Старостин — я как всегда на него ссылаюсь — повторял нам слова Бориса Аркадьева. "Команда не играет в силу своих игроков" — говорил он. Так вот "Спартак" не играет в силу своих игроков.
И это уже вопрос к тренеру — почему так происходит из матча в матч", — написал Ловчев в телеграме.
Евгений Ловчев: когда слышу комментарии Кононова после игр, кажется, что мы с ним смотрим разные матчи
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