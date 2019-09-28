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Сергей Силкин: "Динамо" надо встряхивать. Для этого и увольняют тренера

Бывший тренер "Динамо" Сергей Силкин поделился мнением о том, что стоит сделать "Динамо", чтобы исправить результаты команды.

"Бывают провалы в матчах на Кубок, но только не в этой ситуации. "Динамо" растеряло ту уверенность, которая была у нее на старте первенства. Команда легко отдает очки аутсайдерам и середнякам, а как будет выглядеть на фоне лидеров? За это страшно… И сегодняшнее поражение "Ростову" — продолжение падения, продолжение черной полосы. Ну надо что-то делать, менять. Нельзя плыть по течению!

Кто виноват? Виноваты все — и тренерский штаб, и руководство, и игроки. Надо всем думать, что делать, команду надо встряхивать. Стоит ли уволить Хохлова? Для этого и увольняют тренера, чтобы как-то встряхнуть игроков. А поможет это или нет — покажет время.

Кого вижу на посту тренера "Динамо"? Не могу ответить на этот вопрос. Гаттузо? Игрок, который недавно закончил играть, еще не готовый тренер. Ну и что, что Гаттузо играл в "Милане? У нас и Хохлов отлично играл в "Динамо". Тренерскому делу нужно учиться. Его кандидатуру не считаю серьезной. Нужен опытный специалист, вот и все", - цитирует Силкина Sport24.ru.


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Теги: Силкин Динамо Ростов
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