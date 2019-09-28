Арнор Сигурдссон: "Урал" достаточно много пропускает, ЦСКА должен использовать шансы

"Для нас это очень важная игра, поскольку мы боремся за первое место и нам необходимо набирать много очков. Мы одержали несколько побед и хотим сохранить набранный ход. Против "Урала" будет непросто, они неплохо играют, много забивают, но и достаточно много пропускают. Надо воспользоваться своими моментами и добиться результата", - цитирует Сигурдссона пресс-служба ЦСКА.
У нас сегодня ранний подъём! Проверим поговорку про тех, кто рано встаёт ?— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) September 29, 2019
?? #УралЦСКА
? РПЛ
? 11:30 мск
? Екатеринбург Арена
? Матч Премьер pic.twitter.com/v4IJIb0y2n