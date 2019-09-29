Фанаты "Спартака" назвали Федуна убийцей клуба и оскорбляют Кононова на матче с "Оренбургом"

Фанаты "Спартака" на домашнем матче 11-го тура РПЛ против "Оренбурга" выразили свое отношение к владельцу клуба Леониду Федуну.Болельщики, у которых на белых футболках было написано по одной красной букве, выстроились в ряд так, что получилась фраза: "Федун — убийца "Спартака".Кроме того, по сообщения очевидцев, фанатская трибуна во время матча скандирует нецензурную кричалку в адрес главного тренера Олега Кононова. "Иди на ***, Кононов Олег".