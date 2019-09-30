Максим Калиниченко: Кононову не хватило психологической стойкости

Бывший полузащитник "Спартака" Максим Калиниченко высказался по поводу отставки главного тренера красно-белых Олега Кононова. Специалист ушел из клуба после поражения от "Оренбурга" (1:2) в матче 11-го тура чемпионата России.

Фото: "Спорт-Экспресс"