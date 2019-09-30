"У каждого тренера есть свой стиль. Свой стиль работы, свой стиль поведения. Нет смысла никого сравнивать. Тренер в "Спартаке" — он рано или поздно уйдет. Это такой электрический стул, что рано или поздно...
И системы, и гибкости не хватило ему. Не хватило психологический стойкости. Но такой пресс, под которой он попал, мало кто выдержит", — приводит слова Калиниченко "Спорт-экспресс".
Максим Калиниченко: Кононову не хватило психологической стойкости
Бывший полузащитник "Спартака" Максим Калиниченко высказался по поводу отставки главного тренера красно-белых Олега Кононова. Специалист ушел из клуба после поражения от "Оренбурга" (1:2) в матче 11-го тура чемпионата России.
Фото: "Спорт-Экспресс"
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