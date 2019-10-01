Валерий Рейнгольд: Тедеско - тренер-шатун. Не "Спартак", а шарашкина контора!

Ветеран московского "Спартака" Валерий Рейнгольд в беседе с корреспондентом Rusfootball.info поделился мыслями о возможном назначении на должность главного тренера красно-белых итальянца Доменико Тедеско, работавшего ранее с "Шальке-04".

Фото: "СЭ"

- Да, знаю, какое-то время Тедеско был первым тренером, какое-то - вторым. В общем, болтается, шатается по Бундеслигам. Словом, тренер-шатун, - сказал Рейнгольд. Почему он без работы? Почему он не у дел, никому не нужен? Ну, придет в "Спартак". Шарашкина контора. Не "Спартак", а шарашкина контора! Ну что, давайте делайте, что хотите! Мне до того все это надоело! Хочется, чтобы серьезные люди над этим вопросом работали. А вы как думаете, чья вся это инициатива? Ну, конечно, Цорна. Это люди, которые хотят показать, что они там работают. Они все трутся у ног Федуна, как котенок у ног своего хозяина. Они будто говорят ему: мы такие ласковые, такие хорошие, мы сейчас помурлыкаем и покушаем. Вот они ему и мурлыкают. Мне вся эта картина до того ясна и прозрачна, что меня уже ничем здесь не удивить. Но смотреть на это нормальному человеку, конечно, противно. То, что творится вокруг "Спартака", мне уже порядком надоело.



- Надо отметить, что есть уважаемые европейские специалисты, которые никогда не пойдут в "Спартак", - продолжил Рейнгольд. - Потому что они понимают, что с ними могут поступить так же, как поступили с Каррерой. Это же выглядит очень неудобно со всех сторон. Мы должны понимать, что нужно выглядеть достойно. Люди четко видят, как у нас поступают с их коллегами. Федун поставил себя в очень неудобное положение. Многие сейчас говорят, что он с удовольствием пригласил бы Карреру, но не может, потому что он плохо с ним расстался. Да я еще раньше сказал, что нормально, что по-хорошему надо расставаться. Это люди с именем, плюс они иностранцы, и у них совсем другой менталитет, чем у нас. Это у нас так только можно поступить с людьми. Ну, так воспитаны, к сожалению. Можно пригласить, можно не пригласить - как придется.



Там так нельзя. Если ты какое-то предложение сделал - терпеть надо, дорабатывать контракт, нормально встретить и нормально проводить.



Виктория Яковлева, Rusfootball.info