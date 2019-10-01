» » Валерий Рейнгольд: Тедеско - тренер-шатун. Не "Спартак", а шарашкина контора!

Валерий Рейнгольд: Тедеско - тренер-шатун. Не "Спартак", а шарашкина контора!

Ветеран московского "Спартака" Валерий Рейнгольд в беседе с корреспондентом Rusfootball.info поделился мыслями о возможном назначении на должность главного тренера красно-белых итальянца Доменико Тедеско, работавшего ранее с "Шальке-04".
Фото: "СЭ"
- Да, знаю, какое-то время Тедеско был первым тренером, какое-то - вторым. В общем, болтается, шатается по Бундеслигам. Словом, тренер-шатун, - сказал Рейнгольд. Почему он без работы? Почему он не у дел, никому не нужен? Ну, придет в "Спартак". Шарашкина контора. Не "Спартак", а шарашкина контора! Ну что, давайте делайте, что хотите! Мне до того все это надоело! Хочется, чтобы серьезные люди над этим вопросом работали. А вы как думаете, чья вся это инициатива? Ну, конечно, Цорна. Это люди, которые хотят показать, что они там работают. Они все трутся у ног Федуна, как котенок у ног своего хозяина. Они будто говорят ему: мы такие ласковые, такие хорошие, мы сейчас помурлыкаем и покушаем. Вот они ему и мурлыкают. Мне вся эта картина до того ясна и прозрачна, что меня уже ничем здесь не удивить. Но смотреть на это нормальному человеку, конечно, противно. То, что творится вокруг "Спартака", мне уже порядком надоело.

- Надо отметить, что есть уважаемые европейские специалисты, которые никогда не пойдут в "Спартак", - продолжил Рейнгольд. - Потому что они понимают, что с ними могут поступить так же, как поступили с Каррерой. Это же выглядит очень неудобно со всех сторон. Мы должны понимать, что нужно выглядеть достойно. Люди четко видят, как у нас поступают с их коллегами. Федун поставил себя в очень неудобное положение. Многие сейчас говорят, что он с удовольствием пригласил бы Карреру, но не может, потому что он плохо с ним расстался. Да я еще раньше сказал, что нормально, что по-хорошему надо расставаться. Это люди с именем, плюс они иностранцы, и у них совсем другой менталитет, чем у нас. Это у нас так только можно поступить с людьми. Ну, так воспитаны, к сожалению. Можно пригласить, можно не пригласить - как придется.

Там так нельзя. Если ты какое-то предложение сделал - терпеть надо, дорабатывать контракт, нормально встретить и нормально проводить.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Рейнгольд Тедеско Спартак
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(5)

Последние новости

Сергей Семак: Гримальдо был очень дорогим для нас 1
Тьяго Мотта может возглавить "Дженоа"
"Реал" назвал состав на матч с "Брюгге"
Бранислав Иванович: "Зенит" знает, что нужно сделать, чтобы обыграть "Бенфику" 1
Сергей Семак: мы хотели бы видеть Малкома и на тренировках, и в матчах 11
Валерий Рейнгольд: Тедеско - тренер-шатун. Не "Спартак", а шарашкина контора! 6
Каррера Глушакова, карьера Шалимова. Слив не засчитан? 1
Дмитрий Булыкин - о матче "Локомотив" - "Атлетико": шансы есть всегда, футболисты хотят победы в любой игре
Александр Егоров: департамент поддерживает все три спорных решения арбитра в матче "Спартак" - "Оренбург" 2
Магомед Адиев: у меня сейчас нет амбиций, раз я согласился вернуться на роль помощника Шалимова
Сергей Семак - о матче с "Бенфикой": мы долго ждали этот праздник 7
Александр Мостовой: у "Локомотива" есть шанс против "Атлетико" 1
"Локомотив" проиграл "Атлетико" в Юношеской лиге УЕФА 2
Генрих Мхитарян из-за травмы выбыл на три недели
Андрей Гордеев возглавил "Урожай" 3
"Локомотив" сыграет в белой форме в матче против "Атлетико"
Суд взыскал 8 млн рублей по иску Смолова к автостраховщику 1
Ринат Билялетдинов: "Локомотив" набрал ход. Думаю, у них реальный шанс обыграть "Атлетико" 2
Александр Егоров: у Шимански должна была быть прямая красная в игре с "Ростовом" 1
Магомед Адиев: гендиректор "Ахмата" позвонил, когда я был в студии. Все произошло внезапно 1
Глава департамента судейства объяснил, почему Вилков сразу не увидел нарушение в эпизоде с голом Смолова в ворота "Зенита" 5
Александр Егоров — об эпизоде с Оздоевым: это пенальти 14
Гендиректор ЦСКА Бабаев — лучший менеджер России в категории "Сервис"
Владимир Федотов: "Оренбург" – фарм-клуб "Зенита"? Как это представляют себе? Мы приходим и говорим ребятам проигрывать? 6
Василий Кикнадзе: против "Атлетико", конечно, есть надежды на победу
Динияр Билялетдинов: "Локомотив" может рассчитывать на положительный результат в матче с "Атлетико" 1
Суд отказался досрочно выпускать друга Кокорина и Мамаева на свободу 2
Защитник "Арсенала" Тирни не сыграет за Шотландию против сборной России
Антон Соснин, не игравший с января, приступил к тренировкам в общей группе "Динамо"
Крыховяк - лучший игрок "Локо". Он знает, как остановить "Атлетико" 1
Все новости