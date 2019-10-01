Станислав Черчесов прокомментировал качество поля на стадионе "Лужники"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в инстаграме прокомментировал состояние газона на стадионе "Лужники".



"В "Лужниках" перестелили поле, теперь оно в хорошем состоянии. Это определяющий матч, который пройдёт в "Лужниках". Это стадион, который мы представили всем на чемпионате мира соответствующим образом. Надеемся, что будет полный стадион и мы проявим свои лучшие качества", — написал Черчесов.