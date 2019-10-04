Оба футболиста армейской команды получили повреждения в игре 2-го тура группового этапа Лиги Европы с "Эспаньолом" (0:2). У Дивеева — повреждение одной из мышц правого бедра, а у Магнуссона была выявлена травма капсульно-связочного аппарата правого голеностопного сустава.
Не исключается вариант, при котором 20-летний Дивеев не поедет в расположение молодежной сборной России.
Матч ЦСКА — "Ростов" состоится завтра, 6 октября, в Москве. Начало — в 16:30 мск.
Игорь Дивеев и Хердур Магнуссон не помогут ЦСКА в матче с "Ростовом"
Защитники ЦСКА Игорь Дивеев и Хердур Магнуссон не примут участие в матче 12-го тура РПЛ с "Ростовом", утверждает Sport24.
Хердур Магнуссон / Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов
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