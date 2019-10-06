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Валерий Масалитин: Чалов - ноль, Ахметов - ноль, Влашич - ноль... У ЦСКА вообще нет игры!

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч "армейцев" против "Ростова" (0:3) в 12-м туре Премьер-Лиги.
belpressa.ru
- Об игре:

Форменное безобразие! Так играть нельзя, тем более когда на кону, по сути, шесть очков. Играешь против конкурента, вроде борешься за чемпионство, и в итоге над тобой вот так издеваются... Обидно что команды в принципе не было на поле, был набор футболистов, который непонятно за что отвечал.

Думаю, Гончаренко не угадал с составом, оставив Бистровича в запасе и выставив Гогуа в основе. Да и в целом, отмечу, что новички ЦСКА вообще никак не усилили команду, она какой была в прошлом сезоне такой и осталась. Команды просто не видно на поле, непонятно за счёт чего "армейцы" сегодня хотели выиграть. Вот за счёт чего хотел выиграть Карпин было сразу понятно и видно, и в итоге своего он добился. У ЦСКА я вообще ничего не увидел.

За это форменное безобразие ответственны все в клубе. Закончился первый тайм, идёт Акинфеев и в его глазах пустота, он не понимает что делать в этой ситуации, и это он ещё несколько раз команду откровенно спас. "Ростов" ещё гола два мог забить, будь у игроков побольше мастерства. Я не представляю куда бы нас отправили в своё время, проведи мы такой матч.

Чалов - ноль, Ахметов - ноль, Обляков - ноль, Влашич - ноль... это средняя линия и нападающий, которые вообще не знали что делать на поле! После таких игр можно и в дубль отправить, но, к сожалению, в следующем матче они все примут участие. Игры нет никакой, за счёт чего ЦСКА хочет побеждать? В том году ещё как-то остро играл Влашич, но сейчас... Гончаренко оставляет в запасе опорника Бистровича, и два гола ЦСКА получает на контратаках, в которых "Ростов" вообще никакого сопротивления в центре поля не встретил. Никто ни за кого не отвечает, это и есть форменное безобразие!

- О перспективах "Ростова":

Команда Карпина и в прошлом сезоне показывала содержательную игру. Думаю, если ничего с составом не случится, с такой игрой и в тройку могут попасть. В отличие от некоторых специалистов, имеющих куда больше возможностей и бюджет, Карпин выжимает из своей команды максимум и качественно работает. А ЦСКА с такой игрой уже и в пятёрку попасть будет хорошо. Высокое положение команды в турнирной таблице - стечение обстоятельств, следствие постоянных осечек конкурентов. У команды нет никакой игры, непонятно за счёт чего она может побеждать, если убрать за скобки спорные 11-метровые и постоянные ошибки у соперников. Самой игры нет, сути игры нет!


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Теги: ЦСКА Ростов Масалитин
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