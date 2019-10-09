Голованов: обыграй Россия Украину в 1999-м, в эфире был бы пафос, патриотизм

Комментатор Андрей Голованов, который 20 лет назад в паре с Виктором Гусевым работал на отборочном матче Евро-2000 Россия — Украина (1:1), рассказал, чем могла закончиться трансляция поединка в случае победы хозяев.