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Нойштедтер: "Динамо" надо быть наглее на поле, мы слишком добрые

Защитник "Динамо" Роман Нойштедтер поделился мнением о причинах неудачи московской команды в текущем сезоне.

"Не было такого, чтобы кто-то нас разорвал. Даже когда уступили 0:3 в Ростове-на-Дону, до перерыва играли нормально… Ну а главное разочарование — это, наверное, нулевая ничья с "Уфой". Упустили уйму моментов. Тогда и началась наша неудачная серия, которая привела "Динамо" туда, где мы сейчас находимся.

Мы слишком добрые на поле. А надо быть наглее. Иногда полезно кого-нибудь задеть, пнуть. Может, склад характера не позволяет. Нас все пинают и бьют, а мы не отвечаем. И это нужно изменить. Иначе ничего не получится. Ведь как было в Германии: когда защитник выходил опекать лидера соперника, то тренер просил его на первых минутах прыгнуть в этого лидера. И тот сразу становился потише…" — приводит слова Нойштедтера "Советский спорт".


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Теги: Нойштедтер Динамо
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