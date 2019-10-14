Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн ответил на вопрос о задачах, которые поставил клуб новому главному тренеру Доменико Тедеско.
— Какие цели и задачи перед тренером? Вы готовы делить ответственность за результаты с тренером, если что-то не получится?
— Еще рано об этом говорить. Он только принял работу. Пускай он посмотрит, какой есть потенциал. Надо снять давление с тренерского штаба и наших игроков. А насчет ответственности — это больше вопрос к акционерам клуба. Они будут решать, кто несет ответственность.
Sport24.ru
Цорн ответил на вопрос о целях Тедеско в "Спартаке"
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