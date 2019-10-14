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Юран: Тедеско не востребован даже в первой лиге Германии

Бывший футболист "Спартака", а также немецких "Фортуны" и "Бохума" Сергей Юран поделился мнением о назначении немецкого специалиста Доменико Тедеско на пост главного тренера красно-белых.

"Я считаю, что для "Спартака" это не выход, тренеру 34 года, при нем "Шальке" чуть не покинул Бундеслигу, а больше нигде тренерской карьеры у него не было. Немцы — умный народ, особенно когда видят перспективу, а он не востребован в Бундеслиге и даже в первой лиге. В "Спартаке" уже был пример молодого и перспективного иностранного тренера — Мурат Якин. Все помнят, какая была концовка.

Федун, конечно, может принимать решения как хозяин, но, по моему мнению, это путь в никуда. Не понимаю, что для "Спартака" даст приход Тедеско, понимаю, если бы приглашали тренера с опытом и именем, как Лучано Спаллетти или Роберто Манчини. А к "Спартаку" пошло такое отношение, к сожалению, что это посредственный клуб. Думают, а давай привезем 34-летнего, он не знает ни чемпионата нашего, ни языка.

Когда "Шальке" занял второе место при нем, он пришел в команду, которую готовил другой тренер. А потом получилось, что он чуть не докатился до вылета, сразу возникает вопрос, как это получилось. Если тренер умеет работать, то он в любом случае не опустит такую команду, как "Шальке", до вылета. Может быть, сезон неудачный, но команда тогда должна идти в середине или чуть выше, хорошо, что "Шальке" спасли", - цитирует Юрана ТАСС.


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Теги: Юран Тедеско Спартак
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