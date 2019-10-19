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"Крылья Советов" обыграли "Оренбург" в молодежном первенстве

В матче 13-го тура молодежного первенства клубов РПЛ "Крылья Советов" в гостях победили "Оренбург".

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу самарской команды. В таблице молодежного чемпионата России "Крылья Советов" (23 очка) располагаются на 4-й строчке, а "Оренбург" (4) занимает предпоследнее, 15-е место.

Молодежное первенство

13 тур

"Оренбург" - "Крылья Советов" - 0:1


Гол: Соколов, 7

"Оренбург": Ландаков, Артемьев, Игнатович, Егоров, Боднарюк, Богомолов, Болотов, Бидловский, Бадюкевич, Лопарёв, Палагута.

"Крылья Советов": Бельтюков, Котин, Нестеров, Трубин, Евинов, Киселёв, Тюрин, Смирнов, Соколов, Шерстёв, Молчанов.


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Теги: Крылья Советов Оренбург Молодежное первенство
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