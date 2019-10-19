"Крылья Советов" обыграли "Оренбург" в молодежном первенстве

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу самарской команды. В таблице молодежного чемпионата России "Крылья Советов" (23 очка) располагаются на 4-й строчке, а "Оренбург" (4) занимает предпоследнее, 15-е место.
Молодежное первенство
13 тур
"Оренбург" - "Крылья Советов" - 0:1
13 тур
"Оренбург" - "Крылья Советов" - 0:1
Гол: Соколов, 7
"Оренбург": Ландаков, Артемьев, Игнатович, Егоров, Боднарюк, Богомолов, Болотов, Бидловский, Бадюкевич, Лопарёв, Палагута.
"Крылья Советов": Бельтюков, Котин, Нестеров, Трубин, Евинов, Киселёв, Тюрин, Смирнов, Соколов, Шерстёв, Молчанов.