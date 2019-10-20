Будут ли полными трибуны домашнего стадиона "Спартака" на матчах команды зависит от игроков, заявил главный тренер "красно-белых" Доменико Тедеско.
"Большое спасибо болельщикам за поддержку! Мы знаем, что сейчас для команды сложилась непростая ситуация. Эта игра с "Рубином" была после пяти поражений (в чемпионате России) подряд. Понятно, что, возможно, из-за этого стадион не был заполнен до конца. И чтобы трибуны были полными, теперь зависит от нас.
Самое важное для футболистов сейчас - уверенность в себе. Как мы видели в игре с "Рубином", ребята старались играть в футбол, открываться даже тогда, когда их прессинговали. Мы пытаемся найти правильные решения, чтобы играть смелее, чтобы были подходы к воротам соперника", - цитирует Тедеско "Р-Спорт".
Тедеско: полные трибуны домашнего стадиона зависят от нас
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»