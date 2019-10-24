Губернатор Калининградской области Антон Алиханов поставлен в известность о смерти футболиста Ивана Вшивкова, скончавшегося после задержания полицией в Калининграде.
"Губернатор Калининградской области Антон Алиханов извещен о произошедшем в отделении УМВД. В данный момент дело находится в ведении коллег из правоохранительных органов: УМВД и СК. Наш уполномоченный по правам человека тоже проводит свою проверку", — сказали в пресс-службе губернатора в беседе с Sport24.
Ранее в пресс-службе УМВД по региону сообщили, что задержанный за мелкое хулиганство житель Калининградской области разбил в отделе полиции радиатор отопления, обварился кипятком и скончался от термических ожогов в больнице.
При этом мать погибшего Ольга Вшивкова не согласна с официальной версией случившегося.
Власти Калининградской области отреагировали на смерть футболиста после задержания полицией
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