24 октября Московский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу журналиста Андрея Малосолова и его адвоката Александра Быковского на постановление Перовского суда о признании виновным в совершении административного правонарушения по ст. 20.3.1 КоАП РФ и назначении наказания в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.
Судья Андрей Васильев отклонил жалобу.
"Суд постановил жалобу отклонить, решение Перовского суда оставить без изменений", - цитирует Васильева Sport24.ru.
Мосгорсуд отклонил жалобу журналиста Малосолова
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