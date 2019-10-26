"Тамбов" ставит рекорды после увольнения Григоряна. "Уфа" разбита в Саранске

Первый раз тамбовчане забили три гола в премьер-лиге и уже сравнялись с "Динамо" по количеству набранных очков, а "Уфа" снова провалила матч против команды, которая находится ниже её в турнирной таблице.

Фото: ФК "Тамбов"