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"Тамбов" ставит рекорды после увольнения Григоряна. "Уфа" разбита в Саранске

Первый раз тамбовчане забили три гола в премьер-лиге и уже сравнялись с "Динамо" по количеству набранных очков, а "Уфа" снова провалила матч против команды, которая находится ниже её в турнирной таблице.
Фото: ФК "Тамбов"
Чемпионат России, 14 тур


"Тамбов" - "Уфа" 3:0


Голы: Костюков, 12, Обухов, 63, Ойеволе, 66


"Тамбов": Шелия, Рыбин, Ойеволе, Тетрашвили, Грицаенко, Осипенко, Чуперка, Килин, Обухов (Хосонов, 79), Костюков (Аппаев, 72), Мелкадзе (Карасёв,90).

"Уфа": Беленов, Сухов, Пуцко, Терентьев (Круговой, 46), Табидзе, Неделчару, Голубев, Карп, Тилль (Козлов, 69), Бизяк, Вомбергар (Кротов, 46).

Предупреждения: Вомбергар, 19, Голубев, 21, Бизяк, 37, Карп, 51, Тетрашвили, 53, Килин, 80, Чуперка, 82, 84

Удаление: Чуперка, 84.

• Проиграв "Уралу" в прошлом туре, "Тамбов" остался без энергетического источника по фамилии Григорян. Главный ньюсмейкер среди тренеров подал в отставку, а руководство зачем-то её приняло. Матч против "Уфы" стал дебютом для исполняющего обязанности Сергея Первушина.

• Гости довольно быстро подтвердили, что против команд своего или ниже уровня при этом на выезде (читай: на нормальном газоне) играет она плохо. Костюков без особых проблем переправил мяч в ворота на 12-й минуте после подачи слева от Килина. Беленов дёрнулся из рамки, но застыл, а Пуцко загляделся на пустые трибуны саранского стадиона.

• Больше моментов за тайм почти не было. Исключение - эпичный удар Тилля (хавбек попал в перекладину) и ещё одна возможность оказавшегося между защитников Костюкова (не сумел обработать мяч, который шёл по уходящей траектории). Игроки "Уфы" вообще предпочитали бить по ногам - 3:0 по жёлтым карточкам ещё до перерыва.

• Евсеев выпустил Кротова, который здорово вышел против ЦСКА и забил гол, но на этот раз "Уфа" ни в чём не прибавила. Разве что Кротов заработал первое предупреждение у "Тамбова" (в конце игры это сказалось). Башкирская команда была просто безнадёжна.

• В середине второго тайма гости окончательно рассыпались. Сначала во второй игре подряд забил форвард Обухов, а затем "Уфу" прихлопнул защитник Ойеволе. Все мячи пришли с фланга Кругового, который заменил Терентьева, виноватого в первом пропущенном. Видимо, надо было выставлять на бровку обоих.

• Последние минуты "Уфа" играла так, как ей следовало бы действовать после первого пропущенного. Но даже удаление Чуперки (для него это уже второй раз в сезоне) не помогло гостям отыграть хотя бы один гол.

• Вряд ли есть смысл говорить о том, что так здорово сказалась отставка Григоряна. "Тамбов" не показал ничего особенного, но команда Евсеева была просто мёртвой (до этого они уступали и другим неудачникам - "Ахмату" и "Оренбургу"). Плюс хозяевам повезло с реализацией - из четырёх ударов в створ три закончились голами.


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Теги: Тамбов Уфа Григорян
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