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Варга: Чалов достоин топ-5 АПЛ как игрок, а Слуцкий достоин топ-5 как тренер

Агент Шандор Варга поделился мнением о главном тренере "Витесса" Леониде Слуцком.

"Леонид больше общается с моим студентом Кристианом Эмиле. Кристиан говорит, что всё в порядке. Слуцкий — очень эмоциональный человек. Я с ним познакомился, когда он был тренером ФК "Москва". Я привозил туда Блохина. Потом у меня были хорошие отношения с руководством клуба, и привёз Петю Быстрова. Слуцкий даже спел, станцевал на его свадьбе. Он очень эмоциональный, и такие конфликты с ним в "Витессе" будут.

А вот Фергюсон просто дрался в раздевалке, а Марк Хьюз давал ему сдачи. Канчельскис говорил, что кулачные бои были. А потом сэр Алекс выходил и говорил, что его пацаны лучше всех.

Видел работу Слуцкого в "Витессе" — это успешный тренер, и, уверен, у него хорошее будущее. В любом клубе он справится. Смотрите, Чалов достоин топ-5 АПЛ как игрок, так же и Слуцкий достоин топ-5 как тренер. Мой первый тренер, который меня в деревне в Закарпатье тренировал, был на уровне Моуринью, Фергюсона, Клоппа. Дай бог, чтобы у Леонида всё получилось", - цитирует Варгу "Чемпионат".


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Теги: Варга Чалов ЦСКА Витесс Слуцкий
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