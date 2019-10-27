В матче 14-го тура чемпионата России "Динамо" обыграло ЦСКА со счетом 1:0.
Чемпионат России
14 тур
Гол: Н'Жи, 85
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Карпов (Шарлия, 82), Ахметов (Сигурдссон, 59), Обляков, Бистрович (Кучаев, 76), Бийол, Влашич, Чалов.
"Динамо": Шунин, Плиев, Рыков, Морозов, Ордец, Каборе (Юсупов, 65), Рауш, Шиманьски (Н'Жи, 80), Нойштедтер, Панченко (Хильемарк, 68), Игбун.
Предупреждения: Бийол, 9, Нойштедтер, 29 , Каборе, 58
ЦСКА потерпел поражение от "Динамо"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»