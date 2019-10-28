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Новиков: если выбирать игру или результат, "Динамо" сейчас важнее второе

Исполняющий обязанности главного тренера "Динамо" Кирилл Новиков прокомментировал итоги матча 14-го тура РПЛ против ЦСКА (1:0).

— Тяжелейшая игра. Рад победе, считаю, что заслужили ее.

— Оказались ли готовы к тому, что у ЦСКА будут изменения в опорной зоне ЦСКА?
— Да, были. Для того тренер и есть, чтобы быть готовым ко всему. Естественно, для нас неожиданностью не стало бы любое действие наших оппонентов.

— В "Динамо" много новых игроков, некоторые из которых пришли буквально пару месяцев назад.
— Взаимодействие улучшается, но всегда каждому хочется больше. Можем играть значительно лучше, есть потенциал. Сами видите, мы в тяжелой ситуации, не наверху таблицы. Поэтому, как я говорил, если выбирать в данный момент игру или результат, мы выберем результат.

— Возвращения кого из травмированных стоит ожидать в ближайшее время?
— Паршивлюка — нет, Калинина и Шунича — да. Филипп в общей группе, рассчитывали его сегодня выпустить, но игра подсказывала, что нужен быстрый игрок в атаку, поэтому выпустили Н'Жи, а не его.

— ЦСКА обычно проваливает вторые таймы. За счет чего вы отодвинули игру от ворот во второй половине матча и добились своего?
— Не считаю, что в первом тайме у ЦСКА было территориальное преимущество. Инициатива переходила от одной команды к другой. Такого, чтобы нас задавили, я не увидел. Не могу говорить, что как-то перестроились по ходу игры. Были эпизоды, когда и мы были близки к голу, и ЦСКА. Сегодня мы забили и выиграли, — передает слова Новикова корреспондент Rusfootball.info.


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Теги: Динамо Новиков ЦСКА
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