- Может ли Глушаков вернуться на уровень, который был в "Спартаке"? Я думаю, может вернуться на тот уровень. Но это не просто, когда ты в течение большого количества времени находишься в стрессе, переживаешь моменты, которые не очень приятны. У него же не только личные сложности, но и профессиональные. Тяжело от этого отойти. Большой период для восстановления нужен. Ты должен полностью от этого отречься. Я думаю, у него есть возможность, он себя не исчерпал, - цитирует Рахимова "СДЗД".
Напомним, что Рахимов подал в отставку после поражения от "Сочи". Теперь "Ахмат" возглавляет Игорь Шалимов.
Глушаков в текущем сезоне выходил на поле в чемпионате России 9 раз и не отличился результативными действиями.
Рахимов: Глушаков может вернуться на тот уровень, который был у него в "Спартаке"
Бывший наставник "Ахмата" Рашид Рахимов поделился мнением по поводу карьеры полузащитника чеченской команды Дениса Глушакова
Фото: twitter.com/championat
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