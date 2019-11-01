» » "Матч ТВ" в день 4-летия объявил о смене дизайна и назвал топ-5 трансляций в 2019 году

"Матч ТВ" в день 4-летия объявил о смене дизайна и назвал топ-5 трансляций в 2019 году

Телеканал "Матч ТВ", который сегодня, 1 ноября, отмечает 4-летие, объявил о смене дизайна. Будут использованы новая эфирная графика, логотип, айдентика и промостиль канала.



"Новый дизайн канала постарается учесть предпочтения всех категорий зрителей и отразить их в оформлении эфира. Классическая скульптура, актуальный фэшн, цифровая эстетика и золотой цвет. Цвет высшей спортивной награды, цвет самых престижных кубков, цвет победы. Это будет послание "Матч ТВ" своим зрителям, что их телеканал работает для всех и каждого из поклонников спорта", — говорится в пресс-релизе.

"Матч ТВ" также назвал топ-5 трансляций в 2019 году (в целевой аудитории "мужчины 14-59 лет"):

1. Футбол. Отборочный матч Евро-2020 Казахстан — Россия (доля 15; рейтинг 3,7);

2. Футбол. Лига чемпионов 2019/20. "Лион" — "Зенит" (доля 15,4; рейтинг 3,7);

3. Биатлон. Кубок мира-2018/19. Мужская эстафета в Оберхофе (доля 14,3; рейтинг 3,5);

4. Хоккей. Чемпионат мира. Россия — Италия (доля 17,7; рейтинг 3,5);

5. Футбол. Чемпионат России 2019/20. "Спартак" — "Зенит" (доля 15,4; рейтинг 3,4).


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Матч ТВ
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Розетти: через четыре-пять лет VAR изменится
Орлов: рассчитываю, что "Зенит" победит ЦСКА
Сульшер: с тех пор как вернулся Марсьяль, Рашфорд расцвёл
Розетти отметил прогресс в использовании системы VAR
"Матч ТВ" в день 4-летия объявил о смене дизайна и назвал топ-5 трансляций в 2019 году 1
Адиев: критика Рахимова? Это не тот человек, к мнению которого я буду прислушиваться
Адиева уважают и считают мужиком. У Рахимова другое мнение
Дефо рассказал, как рэпер Дрейк обманом заманил его в "Торонто" 1
"Сочи" обыграл "Тамбов" в молодежном первенстве
Жена Новосельцева: Ваня мог перейти в клуб Бундеслиги, но ничего не сделал 2
Черчесов назвал дату объявления состава сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино
Кьеллини: хочу выиграть 10-е Скудетто, Лигу чемпионов и чемпионат Европы
Ибрагимович может продолжить карьеру в Австралии
Лидер молодежного первенства "Динамо" победило "Ахмат"
Сборная России планирует провести 4 контрольных матча в рамках подготовки к Евро-2020
Нойер удостоен ордена за заслуги от земли Северный Рейн-Вестфалия
Черчесов объяснил решение провести сбор в Сочи перед матчами с Бельгией и Сан-Марино 1
Чалов вызван в молодежную сборную России на матчи отбора Евро-2021 с Латвией и Сербией 1
"Локомотив" разгромил "Уфу" в молодежном первенстве
Полузащитник "Химок" Трошечкин: мы по делу выиграли у "Оренбурга" в Кубке России 1
"Интер" хочет арендовать Видаля у "Барселоны" с правом выкупа
Рахимов: я в Адиеве разочаровался. Человек проявил себя не с той стороны, с которой нужно
Ломовицкий не сыграет за "Арсенал" в матче со "Спартаком" 1
Моуринью рассказал, какой клуб ему нужен для возобновления карьеры
Карпин наплевал даже на «спартаковскую» принципиальность. Кубок нужен только неудачникам? 26
Российский футболист Кабаев рассказал о депортации из Эстонии 1
Бубнов: приход Тедеско пошел на пользу "Спартаку", стала появляться мысль в атаке 5
Рахимов: Глушакову нужно забыть о соцсетях и лайках
Жезус: готов играть в "Манчестер Сити" на любой позиции
Пике: у Месси и Гризманна нет конфликта
Все новости