"Матч ТВ" в день 4-летия объявил о смене дизайна и назвал топ-5 трансляций в 2019 году

Матч ТВ – 4 года ?— Матч ТВ (@MatchTV) November 1, 2019
За это время у нас появился Аршавин. А наши проекты оценили миллионы зрителей. Пришло время поменять цвет:https://t.co/wlTMEHHuxe pic.twitter.com/7R8okEKHyZ
"Новый дизайн канала постарается учесть предпочтения всех категорий зрителей и отразить их в оформлении эфира. Классическая скульптура, актуальный фэшн, цифровая эстетика и золотой цвет. Цвет высшей спортивной награды, цвет самых престижных кубков, цвет победы. Это будет послание "Матч ТВ" своим зрителям, что их телеканал работает для всех и каждого из поклонников спорта", — говорится в пресс-релизе.
"Матч ТВ" также назвал топ-5 трансляций в 2019 году (в целевой аудитории "мужчины 14-59 лет"):
1. Футбол. Отборочный матч Евро-2020 Казахстан — Россия (доля 15; рейтинг 3,7);
2. Футбол. Лига чемпионов 2019/20. "Лион" — "Зенит" (доля 15,4; рейтинг 3,7);
3. Биатлон. Кубок мира-2018/19. Мужская эстафета в Оберхофе (доля 14,3; рейтинг 3,5);
4. Хоккей. Чемпионат мира. Россия — Италия (доля 17,7; рейтинг 3,5);
5. Футбол. Чемпионат России 2019/20. "Спартак" — "Зенит" (доля 15,4; рейтинг 3,4).