Полузащитник "Уфы" Даниил Фомин прокомментировал ничью с "Локомотивом" (1:1), передает корреспондент Rusfootball.info.
- Какое настроение в раздевалке?
- Старались после двух неудачных игр порадовать болельщиков, сыграть удачно. Где-то получалось, а где-то нет. Ничья справедлива. Старались выполнять план на игру, заработали пенальти. А пропустили с углового. Будем работать дальше.
- Как определяли на поле, кто будет бить пенальти?
- Внутри команды решалось, пусть там и останется. Главное, что мы забили.
- Как можете подвести для себя первый круг?
- В целом нормально. Таблица показывает наше место на данный момент и, думаю, справедливо.
- Что планируете поменять в игре с "Оренбургом"?
- Надо набирать очки не только с лидерами, но и с клубами, с которыми мы ведем борьбу в таблице.
- Три дня назад играли с ЦСКА, сегодня с "Локомотивом". Усталости у вас нет?
- Усталость - это иллюзия. Тренеры сказали, что все в головах. Подготовили нас и физически восстановились.
- Почему было много желтых карточек?
- Так игра складывалась. Много брака было, быстрые контратаки, фолили, чтобы их не было.
Фомин: надо набирать очки не только с лидерами, но и с клубами, с которыми мы ведем борьбу
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