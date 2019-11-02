Фомин: надо набирать очки не только с лидерами, но и с клубами, с которыми мы ведем борьбу

Полузащитник "Уфы" Даниил Фомин прокомментировал ничью с "Локомотивом" (1:1), передает корреспондент- Старались после двух неудачных игр порадовать болельщиков, сыграть удачно. Где-то получалось, а где-то нет. Ничья справедлива. Старались выполнять план на игру, заработали пенальти. А пропустили с углового. Будем работать дальше.- Внутри команды решалось, пусть там и останется. Главное, что мы забили.- В целом нормально. Таблица показывает наше место на данный момент и, думаю, справедливо.- Надо набирать очки не только с лидерами, но и с клубами, с которыми мы ведем борьбу в таблице.- Усталость - это иллюзия. Тренеры сказали, что все в головах. Подготовили нас и физически восстановились.- Так игра складывалась. Много брака было, быстрые контратаки, фолили, чтобы их не было.