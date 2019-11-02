Известный футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал игру ЦСКА в матче против "Зенита" в рамках15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
"В нынешнем состоянии команды Гончаренко, ничья - это большой успех. Гол Влашича перед перерывом вообще все карты спутал Семаку. Самое плохое для "Зенита" - после удаления не появилось стойкого ощущения неминуемого гола в ворота Акинфеева", - цитирует Бубнова Sportbox.
Бубнов: в нынешнем состоянии команды Гончаренко, ничья - это большой успех
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