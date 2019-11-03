Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско в преддверии матча 15-го тура РПЛ с "Арсеналом" заявил, что пока не думает о перспективах полузащитника красно-белых Александра Ломовицкого, который играет за тульскую команду на правах аренды.
"Мы не можем сейчас следить за всеми игроками и делать планы на лето. Мы знаем, что он находится в аренде. Рад, что Ломовицкий не сыграет завтра, потому что он хороший футболист. Мы хотим победить в этом матче, и нам будет непросто завтра даже без Александра в составе соперника.
Тула — хорошая команда. Они не добрали очков, которые, наверное, рассчитывали набрать в последних играх", - цитирует Тедеско Sport24.ru
Тедеско: рад, что Ломовицкий завтра не сыграет со "Спартаком"
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