Рефери ФИФА Михаил Семенов прокомментировал критику бригады арбитров во главе с Михаилом Вилковым за работу в матче 15-го тура Премьер-лиги между "Зенитом" и ЦСКА (1:1).
"Те, кто говорят, что у Вилкова предвзятое судейство: зачем "Зениту" это надо? Мне кажется, что петербуржцы в таком состоянии, что могут сделать любой результат: как плюсовой, так и минусовой. Дело чисто в команде.
В целом, мне не нравится российское судейство. Они делают нашим клубам — не только "Зениту" — медвежью услугу для еврокубков. Наши игроки привыкают к такому судейству, которое показывают Вилков и Карасев. А когда играем в еврокубках, все не понимают, как так? Почему здесь нам можно, а там нельзя?
Какая психология у таких опытных арбитров, как Вилков? Он судит со времен Петра I. Психология не действует на таких арбитров, как Карасев, Вилков, Мешков. Когда подрастут арбитры сильнее Вилкова, то он автоматически уйдет, как уходили другие", — приводит слова Семенова "Спорт День за Днем".
Арбитр ФИФА Семенов: Вилков судит со времен Петра I. Зачем "Зениту" предвзятое судейство?
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