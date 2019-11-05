Опорник Джано и любители удаляться. Сборная неудачников 15-го тура

Отпустивший Луценко Кутепов, получивший тем более травму, прозевавший Влашича Караваев и, конечно, джентльмен тура Азмун.
Ярослав Годзюр, "Урал"
Матч на Кубок вратарь провёл отлично, а вот с уральским дерби не сложилось совсем. В конце первого тайма Годзюр пропустил победный для "Оренбурга" мяч, который вполне тянет на главный фейл первого круга.
Рагнар Сигурдссон, "Ростов"
Вышел на последние минуты третьим центральным защитником и спутал партнёрам все карты. Не сумевшие быстро перестроиться дончане схлопотали два мяча в компенсированное время и остались без победы.
Дмитрий Чистяков, "Ростов"
Помогал привозить активнее всех. Дважды не замечал партнёра Сигурдссона и зачем-то выбрасывался на мячи.
Илья Кутепов, "Спартак"
Оставался рядом с Луценко в штрафной, но зачем-то изменил направление и сместился к одиннадцатиметровой. Луценко помощь оценил и спокойно оформил победный мяч. Впоследствии защитник ещё и получил травму.
Вячеслав Караваев, "Зенит"
Очень слабо напрягал впереди (а ведь для этого его и выписывали), плюс круто ошибся, позволив Влашичу выйти один на один.
Шарль Каборе, "Динамо"
Любитель удалений снова оставил команду в меньшинстве и затруднил задачу своей команде. Правда, оба момента с жёлтыми получились не самыми убедительными - в случае с первой показалось, что судья переборщил, а под вторую жёлтую хавбека подвёл Юсупов.
Яка Бийол, ЦСКА
Можно сколько угодно ругать Михаила Вилкова за то, что он был пристрастен, но удаление Бийола - по делу. Нужно махать ногами осторожнее, когда уже висишь на предупреждении.
Джано, "Спартак"
Непонятно, почему Тедеско решил выпустить хавбека в опорной зоне, но получилось плохо. Джано тормозил атаки и не показал вообще ничего хорошего. Было попроще во втором тайме, но это естественно, ведь Тула опускалась всё ниже.
Гжегож Крыховяк, "Локомотив"
После мощного отрезка поляк выглядит совсем невзрачно. Большую часть матча против "Уфы" его не было заметно, а потом полузащитник взял и привёз пенальти в свои ворота, срубив Голубева.
Павел Погребняк, "Урал"
Екатеринбург в дерби мог отыграться довольно быстро, но все моменты порол легендарный Погребняк. Климовичу даже не всегда приходилось вступать в игру - форвард просто не попадал в створ.
Сердар Азмун, "Зенит"
По-хорошему должен был быть удалён ещё на старте игры, но это не единственная проблема: Азмун просто провёл слабую игру, в которой не показал ничего, кроме хамства.
Опорник Джано и любители удаляться. Сборная неудачников 15-го тура
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»