Полузащитник "Уфы" Даниил Фомин прокомментировал свой вызов в сборную России на отборочные матчи Евро-2020 против Бельгии и Сан-Марино.
"Мечты сбываются, очень счастлив вызову, ради этого и трудимся. Узнал о нем сегодня после тренировки от Николая Сафрониди (тренер "Уфы"), сначала не поверил ему, подумал, что это прикол. Потом все начали подходить, поздравлять. Приятно. Понимаю, что надо стараться, работать и качественно играть", - цитирует Фомина ФК "Уфа".
Фомин - о вызове в сборную России: мечты сбываются
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