Григорян не возглавит сборную Армении, все договорённости с ним аннулированы

Сегодня, 6 ноября, бывший наставник "Тамбова" Александр Григорян приехал в Федерацию футбола Армении, чтобы подписать согласованный контракт.



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Однако в федерации тренеру сообщили, что вопрос был пересмотрен и все договоренности аннулируются. Также 53-летнего специалиста уведомили, что у сборной Армении будет другой тренер.Напомним, в октябре текущего года пост главного тренера сборной Армении покинул Армен Гюльбудагянц.