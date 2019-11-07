Защитник "Краснодара" Сергей Петров высказал мнение об Олеге Кононове и рассказал, как белорусский специалист мотивировал команду, когда был её главным тренером.
"В "Спартаке" такое давление, что я всё время удивляюсь. Мне кажется, что ему просто не дали поработать. Он может быть требовательным, просто на публике этого не показывает. Однажды проигрывали "Уфе" – ещё на стадионе «Кубань», и Кононов в перерыве собрал игроков и как следует напихал. Ещё помню, что перед одним из матчей он поставил видео. Как мы забиваем голы и проходим весь путь. Скорее всего, это был еврокубковый матч. Кажется, мы тогда выиграли", - цитирует Петрова "Чемпионат".
Петров: мне кажется, в "Спартаке" Кононову просто не дали поработать
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