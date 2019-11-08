"С "Рубином" будет тяжело. Готовимся, как и всегда. Надо действовать на максимуме. Не так, как с "Ахматом". Мы знаем, что собой представляет "Рубин", который обыграл нас в меньшинстве в начале сезона. Если будем играть против него, как в матчах с "Краснодаром" и ЦСКА, все сложится хорошо. Сыграем, как с "Ахматом", — все закончится плохо.
Могу сказать, что новый тренер — большой молодец. У него есть хороший план. Новиков оптимально готовит команду к каждому сопернику и верит в нас. Думаю, мы это хорошо показываем на поле. Понятно, что не очень удалось продемонстрировать себя с лучшей стороны в последнем матче, но все равно даже в нем мы добились какого-то результата. Так что тренер отлично работает", — цитируют Рауша "Известия".
Рауш: Новиков — большой молодец. Он отлично работает в "Динамо"
Защитник "Динамо" Константин Рауш поделился ожиданиями от матча 16-го тура РПЛ против "Рубина", а также оценил работу главного тренера команды Кирилла Новикова, с которым клуб накануне заключил контракт до конца сезона.
Фото: © Олег Бухарев / Матч ТВ
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