Рауш: Новиков — большой молодец. Он отлично работает в "Динамо"

Защитник "Динамо" Константин Рауш поделился ожиданиями от матча 16-го тура РПЛ против "Рубина", а также оценил работу главного тренера команды Кирилла Новикова, с которым клуб накануне заключил контракт до конца сезона.

Фото: © Олег Бухарев / Матч ТВ