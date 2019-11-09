Защитник "Локомотива" Владислав Игнатьев рассказал о желании остаться в команде. Контракт 32-летнего футболиста истекает летом 2020 года, а новый пока не подписан.
"Я пока не думаю на эту тему. Но желание остаться в "Локомотиве" есть. Это мой дом, я тут провел много счастливых лет, выиграл все в России. В идеале было бы остаться здесь.
Есть ли другие предложения? Нет, сейчас же разгар сезона. У меня голова этим не забита. Когда ко мне подойдут, тогда и буду обсуждать. А пока сосредоточен на сезоне. Пока никаких предложений нет", — цитирует Игнатьева "РБ-Спорт".
Владислав Игнатьев играет в "Локомотиве" с 2010 года. В 2012 был продан в "Краснодар", а в 2016 году вернулся в московский клуб.
Игнатьев: есть желание остаться в "Локомотиве". Это мой дом
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»