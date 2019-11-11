Сенников: гол "Локомотив" пропустил, когда травмированный Крыховяк просто стоял и смотрел в другую сторону

Бывший защитник сборной России и московского "Локомотива" Дмитрий Сенников в интервью корреспонденту Rusfootball.info поделился мнением о ничьей железнодорожников в матче 16-го тура РПЛ с "Краснодаром" (1:1), а также рассказал об ожиданиях от встречи сборной России с командой Бельгии в отборочном цикле чемпионата Европы 2020-го года.

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- Насколько закономерен результат встречи с "Краснодаром" и насколько вам понравился этот матч?



- Матч, наверное, неоднозначный был, а счет в принципе закономерен. "Локо" моментами неплохо выглядел, "Краснодар" опасно атаковал. Мне даже показалось, что во втором тайме гости создали более опасные моменты, чем "Локомотив". А в целом результат, думаю, по игре. Единственное, что омрачает этот матч, - травма Крыховяка. Почему сразу не заметили у него сотрясение? Человек стоял в центральном круге минуты две! Он шатался, мяч мимо него ходил. Нужно было среагировать на это и заменить его. И этот гол "Локомотив" пропустил, когда травмированный Крыховяк просто стоял и смотрел в другую сторону. Можно сказать, что "Краснодар" в этой ситуации в большинстве был. Кроме того, в случае еще какого-то столкновения был риск нанести игроку более серьезную травму. Для здоровья футболиста это очень плохо.



- По итогам 16-ти туров "Локомотив" занимает в турнирной таблице вторую строчку и отстает от лидирующего "Зенита" на 5 очков.



- Этот отрыв нельзя назвать большим. Впереди еще много игр. У "Зенита" большая группа преследователей, которые, думаю, постараются, настичь лидера. Пара матчей - и все может выравняться.



- В ближайшее время сборная России дома встретится с командой Бельгии. По силам ли дружине Станислава Черчесова побороться с бельгийцами за первое место в своей отборочной группе Евро-2020?



- Все возможно. Дома, при своих болельщиках наша сборная очень хорошо играет. По подбору игроков и мастерству, конечно, команда Бельгии выглядит посолиднее. Но за счет самоотдачи, настроя и поддержки трибун мы можем сыграть очень достойно. Думаю, ничья для нас в матче с этим соперником тоже будет очень хорошим результатом. Победить, конечно, будет сложнее, но все равно это возможно.



Виктория Яковлева, Rusfootball.info