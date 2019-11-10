Актёр Назаров побывал на матче в Ливерпуле и сравнил "Зенит" с "Манчестер Сити" (видео)

Известный актёр и болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров попал в трансляцию матча английской премьер-лиги между "Ливерпулем" и "Манчестер Сити" (3:1), а после игры опубликовал в Инстаграме новые песни.
Назаров исполнил их с женой Ольгой Васильевой и не обошёлся без упоминания принципиального соперника "Спартака" - "Зенита".
«В итальянском ресторане
Загулял весь Ливерпуль.
Осуждать мы их не станем,
Потому что молодцы.
Си, синьора, грацие,
Всех нас ждет инфляция.
«Ливерпуль» побил «Ман Сити»
Сине-бело-голубой.
«Сити» был всегда в зените,
А теперь он как «Зенит».
Йес, йес, йес оф корс,
Парни жарят толстых коз».