Актёр Назаров побывал на матче в Ливерпуле и сравнил "Зенит" с "Манчестер Сити" (видео)

Известный актёр и болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров попал в трансляцию матча английской премьер-лиги между "Ливерпулем" и "Манчестер Сити" (3:1), а после игры опубликовал в Инстаграме новые песни.

Кадр из трансляции Okko

Назаров исполнил их с женой Ольгой Васильевой и не обошёлся без упоминания принципиального соперника "Спартака" - "Зенита".«В итальянском ресторанеЗагулял весь Ливерпуль.Осуждать мы их не станем,Потому что молодцы.Си, синьора, грацие,Всех нас ждет инфляция.«Ливерпуль» побил «Ман Сити»Сине-бело-голубой.«Сити» был всегда в зените,А теперь он как «Зенит».Йес, йес, йес оф корс,Парни жарят толстых коз».