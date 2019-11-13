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Экс-игрок "Ротора": Веретенников из сборной позвонил: "Ты где?" — "В тюрьме"

Бывший игрок "Ротора" Денис Зубко рассказал, чем ему запомнился экс-владелец клуба Владимир Горюнов.

"Вывозил команду в детские дома. И однажды в тюрьму. Провели, показали, как содержатся заключённые, потом была встреча в зале часа на полтора с неравнодушными вопросами. Возле помещения для особо провинившихся Горюнов сказал начальнику тюрьмы: "Завтра у нас матч, если выиграем, переведёшь их в обычные камеры?". Согласился. Мы выиграли, но как там в тюрьме сложилось, не знаю. Помню, пока были на зоне, как раз Веретенников из сборной позвонил: "Дэн, ты где?" — "В тюрьме". — "Что?!".

Горюнов многое сделал для клуба, очень оберегал футболистов. Но и спад "Ротора" — тоже Горюнов. Что-то надломилось. Он такой человек, для которого есть два мнения — его и неправильное. Наверное, можно было гибче себя повести в определённых моментах.

Всего не знаю, но в видеоблоге "Красава" недавно видел интервью с Есиповым, которого звала "Аталанта". Цена на него была, к примеру, миллион. Итальянцы согласились. Наутро — два миллиона. Снова согласие. Через день три. А затем: "Футболист не продаётся". При этом Горюнов — человек широкой души. Раздавал квартиры, машины. Мог после удачного матча подвести, отдать ключи: "Забирай". Что привело "Ротор" к 10-месячным задержкам зарплаты, знает только он. Мы пытались прояснить обстановку. Слышали: "Вот-вот появятся спонсоры". И по нолям. В клуб уже завезли атрибутику "Трубной металлургической компании" из Екатеринбурга. Спрашивал спустя время президента "Урала" Григория Иванова, он подтвердил: контракт был почти подписан. Но снова не сложилось", — приводит слова Зубко "Матч ТВ".


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Теги: Веретенников Ротор
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