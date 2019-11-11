Экс-баскетболистка Кейру впервые показала лицо ребенка от футболиста Новосельцева

Экс-баскетболистка сборной России Катерина Кейру впервые показала лицо сына от футболиста "Сочи" Ивана Новосельцева."Сегодняшний день подтолкнул меня к тому, чтобы я решилась поделиться самым сокровенным.Сегодня ровно 3 месяца как я стала мамой этого невероятного, доброго и осознанного мальчика Теодора!Сынок, я безумно тебя люблю и мы все пройдем вместе! Впереди нас ждет счастливое и светлое будущее!" — написала Катерина в инстаграме, опубликовав фотографию с сыном.