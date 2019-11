Экс-баскетболистка Кейру впервые показала лицо ребенка от футболиста Новосельцева

View this post on Instagram

Сегодняшний день подтолкнул меня к тому, чтобы я решилась поделиться самым сокровенным.? Сегодня ровно 3 месяца как я стала мамой этого невероятного , доброго и осознанного мальчика Теодора!!! Сынок, я безумно тебя люблю и мы всё пройдём вместе!?? Впереди нас ждёт счастливое и светлое будущее!? Фото: @sonya.levich.newborn • • • • #Теодор #КатеринаКейру #Кейру #катеринановосельцева #keyru #сын #любовь #счастье #дети #13дней