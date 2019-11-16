"Конечно, назрели изменения. Но я думаю, что изменения должны быть более глобальными, но раз Исполком принял такое решение… Они сами все понимают, там опытные люди сидят. Мы поддерживаем, что назначили Хачатурянца. Дай бог, чтобы у него все получилось, и команды не страдали от судейского произвола.
Работа Егорова? Я уже неоднократно говорил, что если команда не выполняет задачу и не показывает результат, то меняют главного тренера. У нас сейчас главный тренер в судейском корпусе — это Егоров. Я считаю, его надо менять, это мое мнение", — сказал Иванов в беседе с Sport24.
Накануне стало известно, что новым главой Судейского комитета Футбольного союза вместо Николая Левникова, который получил назначение в комиссию УЕФА, стал член комитета Ашот Хачатурянц.
Президент "Урала": Егорова надо менять, это мое мнение
Президент "Урала" Григорий Иванов поделился мнением о реформах в российском футболе. Иванов считает, что руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров должен быть уволен.
Фото: "Спорт-Экспресс"
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