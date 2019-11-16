Президент "Урала": Егорова надо менять, это мое мнение

Президент "Урала" Григорий Иванов поделился мнением о реформах в российском футболе. Иванов считает, что руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров должен быть уволен.

Фото: "Спорт-Экспресс"