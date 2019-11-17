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Матвеев: не думали, что Газинский вытянет 80 минут. А он смог

Тренер ФК "Краснодар" Сергей Матвеев пообщался с журналистами после окончания товарищеского матча с "Ростовом".

– Насколько довольны тем, что показала команда?
– Качество футбола было не очень хорошее. Важный момент, что появились игроки, которые восстановились от травмы: Юрий Газинский, например, очень доволен, отыграл все 80 минут. Еще Скопинцев, Вандерсон – все по-разному отыграли эти матчи, но мы довольны тем, что игровая нагрузка была получена. Это очень хорошо и радует нас.

– В какой форме Газинский, довольны ли его действиями конкретно?
– Понятно, что он не в оптимальной форме. Но то, что он обострял игру в некоторых моментов, отрезая некоторую группу игроков соперника, мы очень довольны.

– Что случилось с Вильеной? Он получил травму?
– Мы планировали, что он не будет играть полную игру. Он получил несколько ударов в одно и то же место, то есть у него ушиб.

– Важен ли результат этого матча? Придаете ему значение?
– Вы знаете, любой матч, что заканчивается победой, несет позитив. Любой: товарищеский или еще какой.

– Как вообще возникла идея? "Ростов" вышел на вас или?..
– Нет, это мы предлагали. Мы рады, что они согласились. Этот матч полезен для них и для нас, как хорошая практика.

– Почему по 40 минут играли?
– Подумали, что целый матч играть не стоит. Мы исходили из своих соображений по тому же Газинскому: мы не думали, что он вытянет 80 минут, но вы видите, что он смог.

– Много молодых игроков появилось в составе первой команды сегодня. Кто-то приглянулся?
– Вы знаете, говорить о том, что кто-то понравился... Мацукатов, наверное, более активный был по действиям, хороший. Но мы рады, что эти ребята вышли на большой стадион, куда они должны стремиться. Мы очень рады за них.

– В чем основная идея проведения такой игры?
– Изначальная цель – дать игровую нагрузку. Понятно, что за две недели паузы между официальными играми лучше не терять игровой тонус. Мы считали, что получение такой нагрузки будет в плюс к функционалу.

– Игнатьев пропускал сегодняшний матч, как и прошедшую недавно игру сборной. Что с ним?
– Он находится в расположении сборной, он пропускал игру из-за удаления в игре с болгарами. Как раз я думаю, что в следующем матче он появится в составе молодежной команды России.

Источник: www.rusfootball.info


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Теги: Матвеев Краснодар Ростов
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