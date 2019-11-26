Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился мнением по поводу предстоящего матча пятого тура группового раунда Лиги чемпионов против "Лиона".
"За исключением поражения в Марселе, "Лион" играет хорошо. Состав остался почти тем же. Предпочитает играть в два опорных. Это то изменение, которое сейчас бросается глаза.
Практически не бывает матчей, в которых одна команда доминирует все 90 минут. Уровень соперников, особенно в выездных матчах, очень высокий. Нужно сохранять концентрацию и не забывать о сопернике, который тоже хочет выиграть.
Жирков приехал с травмой после сборной. Сегодня после тренировки мы примем решение. И по остальным игрокам тоже. Жаль, что Юра пропустил достаточно много и сейчас не находится в оптимальных кондициях.
Сейчас у всех мысли о "Лионе". О том, с кем мы будем играть потом, сейчас никого не интересует.
Раз нам нужна победа, нужно забивать. Но в глобальном смысле нужно соблюсти баланс. То, что мы пропускаем в каждом матче ЛЧ, говорит и о нашем уровне, и об уровне наших соперников. Конечно, это дает пищу для размышлений", - цитирует Семака Sport24.ru.
Семак: нужно сохранять концентрацию и не забывать о сопернике, который тоже хочет выиграть
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