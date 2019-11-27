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КДК оштрафовал "Спартак" на 100 тыс. рублей за оскорбительные скандирования в адрес Дзюбы

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, какое решение принял комитет по "Спартаку" за оскорбительные выкрики в адрес нападающего "Зенита" и сборной России Артема Дзюбы в матче 17-го тура чемпионата России с "Уралом" (0:0).
Фото: ФК "Зенит"
"Позиция КДК всегда была такая — мы непримиримы к оскорблениям нецензурной брани на стадионах. Нам надо думать прежде всего о зрителях, которые пришли на футбол, и среди которых есть женщины и дети. Культура боления должна быть уважительной, иначе развивать футбол не получится.

"Урал" — "Спартак" — за скандирование в адрес Дзюбы штраф 100 тысяч рублей. Григорий Иванов из "Урала" оштрафован на 20 тысяч рублей за покидание технической зоны.

Почему "Спартак" не наказали закрытием трибун? КДК мог раньше применять подобную санкцию. Она реализовалась путем запрета передавать билеты гостевой команде. Сама статья сохранилась, но механизм по запрету доступа на гостевые матчи в 2015 году был исключен. Поэтому сегодня мы не можем применить этот механизм по закрытию гостевого сектора. В домашних матчах эта санкция применима", — передает слова Григорьянца Sport24.

Напомним, во время недавнего матча квалификации Евро-2020 Сан-Марино — Россия (0:5) болельщики российской сборной также оскорбляли Дзюбу.

Священная корова. С Дзюбой носятся так, что уже противно


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Теги: Спартак Дзюба Зенит
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