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"Локомотив" оштрафован за оскорбления фанатами Божовича и "Спартака"

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц подвел итоги матча 17-го тура РПЛ "Тамбов" — "Локомотив" (2:3). Гости были оштрафованы.

"По матчу "Тамбов" — "Локомотив": болельщики гостей скандировали нецензурные выкрики в адрес Божовича и "Спартака", за что клуб оштрафован на 60 тысяч рублей.

Главный тренер железнодорожников Юрий Семин покидал пределы технической зоны, он лично оштрафован на 30 тысяч рублей", — передает слова Григорьянца Sport24.


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Теги: Локомотив Божович Спартак
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