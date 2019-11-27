Дзюба: пусть кто-то лает, вякает. У меня все нормально

- У вас была не самая простая неделя. Можно сказать, что из-за этого вы сегодня праздновали даже эмоциональнее обычного?
- Не понимаю, о чем вы. У меня все нормально, правда. Я не знаю, откуда это все берется. Я просто радуюсь. Пусть кто-то лает, вякает. Я спокойно делаю свое дело. Отвечу. Буду отвечать на поле Заметьте, я нигде ничего не комментирую. Кто-то это все раздует, всему все верят. Я не собираюсь ходить и каждому что-то доказывать, объяснять. Время придет сейчас.
Артем Дзюба — о своей футболке, матче с «Лионом» и самой жаркой теме недели#ЗенитЛион#СсылкаДня: https://t.co/W5FGC5MOp6 pic.twitter.com/feUZp1XXeL— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) November 27, 2019