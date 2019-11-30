Ари заявил, что им интересуются клубы из Китая и ОАЭ

- Есть много команд, которые на меня смотрят. Это клубы из Китая, ОАЭ. Поэтому хочу хорошо выступать и много забивать. Я своей игрой сделаю все, чтобы помочь команде. Хочу заслужить контракт и играть еще много лет, поэтому для меня важно выступать сейчас хорошо. Мне очень приятно, что в 34 года мной интересуются команды из разных стран.
Официальные ли это предложения? Это только интересы, о которых рассказывал агент, — приводит слова Ари "РБ-Спорт".
В текущем сезоне Ари провел за "быков" 18 матчей, забил 5 мячей и сделал 6 голевых передач.
Напомним, что контракт нападающего с "Краснодаром" истекает будущим летом.
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Фото: ФК "Краснодар"
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