Полузащитник "Зенита" Вильмар Барриос рассказал о своей адаптации к российскому климату и отметил, что хотел бы провести все матчи сезона под крышей "Газпром Арены".
"Снег — очень необычное явление для меня и моей жены. (Улыбается.) Все эти снеговики, игра в снежки — все ново и необычно, однако очень интересно. Мне очень нравится, когда город начинают украшать к праздникам, но встречать Новый год с украшенной пальмой под теплым солнцем — мне это роднее. (Смеется.) Дочь со снегом еще не знакома, ее ждет большой сюрприз. Очень интересно, какая у нее будет первая реакция.
Почему перед матчем "Рубин" - "Зенит" вышел из раздевалки последним? Если честно, я продрог до костей, было страшно холодно, поэтому искал хоть какой-нибудь способ согреться и подготовиться ко второму тайму. В первой половине игры были периоды, когда вообще не мог пошевелиться! После матча рассказывал друзьям, что подумывал вообще не выходить после перерыва, потому что боялся, что больше не выдержу. (Смеется.) Шучу, конечно — мы же все профессионалы. Здорово, что смог дожить до финального свистка, и команда увезла из Казани победу. Это самое главное.
Я бы играл на "Газпром Арене" абсолютно все матчи сезона! Жаль, это невозможно. У нас фантастический стадион. Это такой кайф — знать температуру на улице, но во время игры чувствовать только тепло и комфорт. Правда, когда выходные подходят к концу и ты понимаешь, что на следующих тебе играть на выезде, радость улетучивается (Улыбается.) Тем приятнее всегда возвращаться в Петербург", — цитирует Барриоса ФК "Зенит".
Барриос - о холоде в Казани: продрог до костей. Здорово, что смог дожить до финального свистка
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