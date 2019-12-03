Заклятые враги в одной лодке. Сборная неудачников 18-го тура

ЦСКА и «Спартак» делегировали больше половины состава.
Игорь Акинфеев, ЦСКА
Раньше была популярной шутка, что Акинфеев падает ещё до удара (правда, ещё успешнее была насмешка, будто вратарь не прыгает совсем). Игорь, видимо, решил актуализировать, поэтому завалился на бок, хотя Лесовой не успел толком пробить. Итог - победным для Тулы голом стал будничный удар в ближний.
Айртон, «Спартак»
Победный гол «Зенита» пришел с его фланга, да и вообще бразилец провел очень слабую встречу. Минимум движения впереди, зато много врываний от соперника.
Илья Кутепов, «Спартак»
Бездарно провёл тайм в Петербурге, после чего был заменён Тедеско на Мельгарехо. Забил автогол и вообще не мог ничего поделать с Дзюбой.
Игорь Дивеев, ЦСКА
Так феерично проиграть забег 32-летнему Евгению Луценко надо было постараться. Нападающий Тулы, который не пригодился даже «Динамо», очень легко ушёл от защитника молодёжной сборной. Из-за такой медлительности Дивеева Карпов был вынужден бросить Лесового – и именно на того пошла передача.
Александр Анюков, «Крылья Советов»
Не совсем понятно, что делал правый защитник в голевом эпизоде, когда по флангу прорывался Алиев. Центру обороны пришлось дёргаться, менять позиции, в результате чего в ворота Рыжикова влетел гол. Евсеев может сказать Анюкова спасибо - благодаря этому мячу «Уфа» прервала серию без побед в 28 (!) матчей на выезде.
Даниил Куликов, «Локомотив»
Первый раз вышел в премьер-лиге в старте и серьёзно облажался. В центре Куликова видно практически не было, а вот у своих ворот он запомнился. Хавбек смотрел на то, как делает голевое врывание Филипп, но почему-то не стал дёргаться за ним. Первый пропущенный – целиком на его совести. В начале второго тайма с игры Куликова Семин снял.
Магомед Оздоев, «Зенит»
Сделал по сути голевую передачу на Дзюбу, но играл неаккуратно, из-за чего в начале второго тайма «Зенит» остался в меньшинстве. Вместо того, чтобы думать о паре-тройке дополнительных голов и радости фанатов, пришлось перейти к удержанию.
Джано, «Спартак»
Ничего в очередной раз не показал на поле, зато боднул партнёра по команде Мельгарехо. Болельщики красно-белых справедливо замечают, что Ананидзе пора из команды, где он просто занимает место.
Никола Влашич, ЦСКА
У хорвата опять проблемы с реализацией. По итогам первого тайма с "Арсеналом" москвичи должны были вести где-нибудь в два гола, но не получалось использовать даже очевидные моменты. Самый серьёзный был у Влашича, который вместо открытого угла поразил штангу.
Алексей Миранчук, «Локомотив»
В тяжёлый для всей команды период Алексей не просто не тащит, но толком ничего не показывает на поле. Против «Динамо» он здорово забил с пенальти, но и всего-то. Может, Крыховяка заберут в «Ювентус», а не Алексея?
Маркус Берг, «Краснодар»
У «быков» было жёсткое преимущество во втором тайме против «Тамбова», но использовать его команда Мусаева так и не смогла. И ладно Шапи – он хотя бы часто бил по воротам. Берг с мячом вообще почти не встречался и не сказать, что виноваты в этом его партнёры. Момент у него всё-таки был, причём очень серьёзный – но швед попал в каркас ворот.
Фото: РИА Новости, ФК "Зенит", ПФК ЦСКА, еженедельник "Футбол"
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