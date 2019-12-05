"Нужно понимать, что эта история очень хорошо показывает, что Артём Дзюба уже давно не человек. Он не человек с его проявлениями, он даже, возможно, писать не ходит, понимаете? Артём Дзюба – это бренд.
Посмотрите, ему всё время несут детей. Он же сейчас поехал в детский дом зачем-то после всей этой истории. Вместо того чтобы поехать в КПЗ и освободить оттуда людей, сказать, что он на них абсолютно не в обиде и зла на них не держит. Вместо этого он едет в детдом. Почему? А подумайте, почему детей запрещено использовать в рекламе. Да потому что около детей все кажутся милыми, славными, трогательными. Между тем, Дзюба – это уже бренд. Запретите Дзюбе рекламироваться детьми. Ну запретите. Хотя бы морально", — сказал Уткин на своём YouTube-канале.
Уткин: Дзюба давно уже не человек. Это бренд
Известный блогер Василий Уткин высказался о поведении нападающего "Зенита" Артёма Дзюбы после задержания болельщиков "Спартака".
Фото: "РИА Новости"
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