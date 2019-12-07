Навальный — о Слуцком: думал, тренеры — озверевшие чуваки. А этот интеллигентный и интересный

Глава Фонда борьбы с коррупцией, оппозиционный политик Алексей Навальный признался, что ему понравилось интервью с футбольным тренером Леонидом Слуцким, вышедшее на ютуб-канале "Всему Головин".

Фото: krpress.ru

Какое отличное интервью со Слуцким. Я мало чего понимаю в футбольных тренерах, но предполагал, что они должны быть какие-то озверевшие чуваки. А этот очень интеллигентный и интересныйhttps://t.co/nJY4QGzRNB — Alexey Navalny (@navalny) December 6, 2019

"Какое отличное интервью со Слуцким. Я мало чего понимаю в футбольных тренерах, но предполагал, что они должны быть какие-то озверевшие чуваки. А этот очень интеллигентный и интересный", — написал Навальный в твиттере.В июне 2018 года на чемпионате мира в России Слуцкий упомянул Навального, когда комментировал на Первом канале матч группового этапа Германия — Мексика (0:1). Этот момент вызвал резонанс, поскольку существует мнение, что на Первом канале действует негласный запрет на упоминание фамилии политика в эфире.